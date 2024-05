Selezione per due posti di agenti della municipale

C’è ancora tempo per partecipare alla selezione pubblica del Comune di Santa Margherita Ligure per la formazione di una graduatoria e per la copertura di 2 posti di agenti di polizia locale a tempo pieno e determinato (6 mesi). Per partecipare oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego bisogna essere in possesso di patente di guida almeno di categoria B e patente A2 o A, diploma di scuola superiore. La prova orale sarà svolta in presenza martedì 21 maggio dalle 9.30 nella sala consigliare del Comune di Santa Margherita Ligure. Nella prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e potranno essere valutate le attitudini e le competenze concettuali e metodologiche dei candidati rispetto al ruolo da un esperto in psicologia del lavoro. Domanda tramite il portale online InPA entro il 13 maggio. Info [email protected]