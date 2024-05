’Treno + bus’, nel Golfo con un unico biglietto

Nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. E più servizi intermodali per i viaggiatori, grazie a nuove soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo con la ’Summer Experience 2024’ del Polo passeggeri del Gruppo Fs. Per quanto riguarda la Riviera e le Cinque Terre, saliranno a 21 i collegamenti fra Intercity e Intercity notte che collegheranno la stazione di Monterosso. Per chi vuole andare all’estero, quest’estate si può raggiungere la Germania e l’Austria da Spezia, Genova e altre località della Riviera, grazie ai collegamenti diretti Euronight, effettuati in cooperazione con le ferrovie austriache. Anche con il Regionale aumentano le possibilità di collegamento potenziando le fasce orarie serali e notturni nel fine settimana tra Sestri Levante e La Spezia fino al 15 settembre. Inoltre, dal 9 giugno, nove collegamenti 5 Terre Express prolungano le corse con origine e destinazione La Spezia o Sarzana da Levanto (capolinea attuale) fino a Sestri Levante. Dal 25 maggio cresce l’offerta intermodale, con 80 collegamenti al giorno per Porto Venere e fino a 110 per Lerici tra andata e ritorno che consentiranno di raggiungere, proseguendo in bus dalla stazione di La Spezia Centrale con un unico biglietto di viaggio, le località del Golfo dei Poeti. Infine, l’offerta estiva di Fs Treni Turistici Italiani si arricchirà con i collegamenti diurni: l’Espresso Versilia e l’Espresso Riviera. Il primo, con partenza da Milano, dal 6 agosto al 26 settembre, condurrà verso alcune tra le più belle località delle Cinque Terre, per poi proseguire verso Pisa e le spiagge della Versilia.