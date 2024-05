Il ristorante del Pozzale riapre nel segno di Alinò

Ha riaperto il ristorante del Pozzale sull’isola Palmaria, con una nuova gestione formata dai fratelli Ciro e Beppe Di Cristo, da oltre 20 anni presenti nel mondo della ristorazione spezzina con il loro locale la ’Locanda Alinò’ di via del Molo. Ubicato nel Parco naturale di Porto Venere con una struttura recettiva sul mare in uno scenario mozzafiato, il ristorante Pozzale ha emotivamente coinvolto i due fratelli in una avventura professionale che, come dice Beppe "ci lusinga e nello stesso tempo responsabilizza".

"Abbiamo preparato un locale degno della location", dice Ciro, con ristorante all’aperto naturalmente ombreggiato ed un nuovo ed ampio bar con servizi ristrutturati e con tanto di traghettatore clienti e nuovi lettini mare per gli amanti della tintarella. In questa nuova ottica completamente cambiato lo staff, sia di cucina che di sala, formato da personale motivato e professionale.

Per fruire dell’accesso all’isola anche a gruppi di clienti sprovvisti di barca si attiverà una convenzione con il Consorzio marittimo Golfo dei Poeti che istituiranno una tratta ad hoc dal molo Italia con orari da concordare. Un entusiasmo imprenditoriale che di certo contribuirá a rilanciare quell’angolo di paradiso chiamato Pozzale che da oggi anche per i nuovi servizi merita di essere visitato.

M.B.