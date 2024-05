Scuole sotto osservazione. Partono gli interventi a Pugliola e San Terenzo

Inizieranno al termine dell’anno scolastico i lavori di adeguamento sismico della scuola Mazzini di Pugliola e Garibaldi di San Terenzo. Gli interventi sono stati progettati in seguito alle verifiche di sicurezza che l’ente ha predisposto sugli edifici pubblici, sono stati quindi pianificati gli interventi in virtù delle priorità tecniche. In questi anni sono stati fatti investimenti che hanno permesso "di avere edifici sicuri, con spazi adeguati e senza tralasciare gli aspetti ambientali di efficientamento energetico oltre alla rigida normativa antincendio" cita una nota dell’amministrazione. I lavori agli edifici di San Terenzo e Pugliola permetteranno il miglioramento sismico mediante il consolidamento delle strutture dei tetti di copertura e l’irrigidimento dei giunti dei solai intermedi. Le coperture finanziarie di entrambi gli interventi provengono da fondi Pnrr che hanno premiato la pianificazione e progettualità del Comune per un ammontare di circa 200mila euro per la Mazzini e circa 320mila euro per la Garibaldi. "Gli interventi che partiranno nei prossimi giorni dureranno tutta la stagione estiva e seguono i lavori già realizzati in altri edifici scolastici – spiega Marco Russo, assessore ai lavori pubblici del Comune di Lerici – il percorso iniziato all’inizio del mandato del sindaco ha previsto investimenti importanti da più punti di vista che superano i 5 milioni di euro e grazie ai quali abbiamo strutture rinnovate dal punto di vista della sicurezza in generale, sismico, antincendio, barriere architettoniche, efficientamento energetico nonché negli arredi e infrastrutture didattiche".

Il lavoro di razionalizzazione degli spazi pubblici ha consentito di pianificare interventi puntuali su tutti i plessi. Nel dettaglio alla scuola Fiori di Lerici sono stati destinati 860mila euro per il rifacimento del tetto e del solaio, 335mila euro per l’antincendio e 30mila euro per la sistemazione della mensa ed il riordino degli spazi interni. Sulla Poggi, 156mila euro per tetto e soffitti, 90mila euro per l’adeguamento della scuola dell’infanzia, 100mila euro per l’installazione dell’ascensore, 180mila euro per la sostituzione degli infissi e installazione di pompe di calore ed infine 270mila euro per la sistemazione del giardino. A questo si aggiunge il lavoro fatto sul plesso Mantegazza, totalmente rinnovato: oltre un milione per adeguamento sismico dell’edificio principale oltre a 85mila euro per la palestra e 210mila euro per la scuola dell’infanzia. "Un intervento lungo, pianificato e finanziato in parte con risorse Pnrr ed in parte con bilancio comunale, che oggi restituisce una situazione ordinata, con tutti gli spazi effettivamente a disposizione dell’Istituto comprensivo e soprattutto in sicurezza".