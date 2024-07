Accesso con ticket e prenotazione. Così Riomaggiore gestisce i flussi

Accesso a pagamento e su prenotazione, con una capacità di ’carico’ non superiore alle 400 persone all’ora, e un senso unico di percorrenza da Riomaggiore a Manarola. Così il Comune di Riomaggiore, in collaborazione con il Parco nazionale, ha deciso di gestire l’affluenza di residenti e turisti sulla Via dell’Amore. Ieri sono state rese note le modalità. Da oggi e fino all’8 agosto, la Via dell’Amore sarà aperta esclusivamente e gratuitamente per i residenti delle Cinque Terre, Levanto, La Spezia, e per gli ex residenti e i proprietari di seconde case del Comune di Riomaggiore e i relativi famigliari, con orario dalle 7 all’una di notte. Le modalità di accesso dopo l’8 agosto per i residenti della Spezia e Levanto sono ancora in fase di definizione, mentre è già stato stabilito che per i residenti nelle Cinque Terre, ex residenti e proprietari di seconde case nel Comune di Riomaggiore e relativi famigliari anche dopo l’8 agosto l’accesso sarà sempre consentito senza bisogno di prenotazione o biglietto, con possibilità di percorrere la via in entrambe le direzioni senza restrizioni di tempo. Solo da venerdì 9 agosto l’accesso sarà possibile anche per i turisti, solo su prenotazione e a pagamento, con la presenza di guide. L’accesso sarà limitato a un massimo di 400 persone all’ora, suddivise in gruppi di 100 persone ogni 15 minuti. L’ingresso per i turisti avverrà unicamente da Riomaggiore verso Manarola, con percorso a senso unico. Definiti anche gli orari: dal 1° aprile al 31 ottobre dalle 8 alle 19, dal 1° novembre al 31 marzo dalle 9.30 alle 17. Per i visitatori è obbligatoria la prenotazione di uno slot orario e data specifici, con accesso solo nell’orario di visita prescelto e entrata a Riomaggiore e uscita a Manarola.

Per i gruppi stabilito un tetto massimo di 30 persone, con prenotazione fino a 72 ore prima e pagamento anticipato, e accesso esclusivamente nell’orario di visita, con entrata a Riomaggiore. Per i turisti soggiornanti nelle strutture ricettive del Comune di Riomaggiore in possesso della carta del turista residente e soggiornanti nelle strutture con Marchio di qualità ambientale, accesso con prenotazione e ingresso da Riomaggiore. I prezzi? L’ingresso è acquistabile online al sito www.viadellamore.info e in loco, al momento esclusivamente come quota aggiuntiva di 10 euro applicata all’acquisto delle Cinque Terre Card; riduzioni, scontistiche, agevolazioni sono in fase di definizione e saranno decise nel Consiglio direttivo del Parco. "Si tratta di un sistema di regolamentazione dei flussi – afferma Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore – che consente di gestire questo patrimonio in modo consapevole, valorizzando la sua unicità e tutelando la sua fragilità. Il Destination management plan vuole essere la dimostrazione concreta che possiamo gestire il turismo, e Riomaggiore diventa – per le Cinque Terre – il capofila di un nuovo approccio che propone un modello economicamente sostenibile, attento ai cittadini e maggiormente attrattivo per turisti e visitatori". Il piano di destinazione strategica elaborato con FTourism&Marketing di Josep Ejarque, prevede di ridurre, entro il 2026, gli arrivi a 12.000 persone al giorno (oggi sono oltre 17.000), attraverso un sistema di prenotazione obbligatorio, attuando misure di contingentamento in funzione della stagionalità e ampliando la stagione per almeno 9 mesi l’anno, grazie ad esperienze diversificate sul territorio".

Matteo Marcello

Alma Martina Poggi