Porto, approvato il consuntivo. Investimenti per 180 milioni negli ultimi tre anni di bilancio

Il comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale ha approvato il bilancio consuntivo dello scorso anno, che sintetizza l’attività svolta dall’ente, traducendo in termini finanziari i programmi di infrastrutturazione avviati e le attività istituzionali legate alla gestione del territorio di competenza. Il bilancio, predisposto dal dirigente Lorenzo De Conca, traguarda investimenti per 57 milioni di euro, di cui 40 già avviati nei precedenti esercizi e nuovi per circa 17 milioni, portando il totale del triennio a circa 180. Tutti i nuovi investimenti sono finanziati con risorse proprie, a conferma della buona gestione amministrativa che anche nel 2023, caratterizzato da un andamento altalenante dei traffici, evidenzia un avanzo primario di gestione di circa 6 milioni. Queste risorse, insieme alla consistenza di quelle già disponibili, consentiranno, se necessario anche attraverso operazioni di mutui flessibili, di avviare gli importanti investimenti infrastrutturali previsti nel 2024 e consistenti, nel complesso, in 164 milioni di euro, di cui 30 a carico dei privati. "Al di là dell’importante risultato conseguito con l’avanzo finanziario, pur in un’annata difficile – dichiara soddisfatto il presidente Mario Sommariva – voglio rimarcare l’importo di oltre 40 milioni di euro liquidati, nel 2023, per lo stato di avanzamento dei lavori. Si tratta della dimostrazione concreta dello sblocco degli investimenti che la nostra Autorità di Sistema ha intrapreso attraverso oltre 180 milioni di impegni, giuridicamente vincolanti assunti negli ultimi tre anni. Il porto si dimostra, una volta di più, volano determinante per lo sviluppo economico e sociale della città. Un grazie sentito a tutta la struttura ed al nostro personale".