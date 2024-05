Concorso pubblico per funzionario contabile

Il Comune di Sesta Godano ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di funzionario contabile, a tempo pieno e indeterminato. Fra i requisiti specifici richiesti, il possesso della laurea triennale in materie afferenti ai servizi giuridici, scienze dell’economia o similari: per i dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso. Previsto il superamento di una prova scritta che potrà consistere in un elaborato scritto, un test a risposta multipla o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, domande a risposta aperte redatta in modalità digitale, su alcune o tutte le sottoindicate materie di esame. Tutte le comunicazioni , saranno pubblicate sul sito web del Comune e sul portale InPa da dove è necessario presentare la candidatura. Per informazioni ufficio personale telefono 0187 891525 (int. 4), e-mail: [email protected]