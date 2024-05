Lerici Borse di studio del Comune agli studenti con i voti più alti

Riconoscimento dell’amministrazione comunale per gli studenti che hanno concluso la carriera scolastica a Lerici con l’esame di terza media e che hanno ottenuto una votazione di 9, 10 o 10 e lode. Mercoledì 8 maggio alle 15 in sala del consiglio, verranno premiati gli undici studenti che hanno vinto le borse di studio. Cinque alunni hanno conseguito una votazione di 9, quattro 10 e due 10 e lode; cinque maschi e 6 femmine che potranno approfittare delle borse come riconoscimento al merito e incentivo allo studio. "A chi ha concluso il proprio percorso con una votazione di 9/10 verrà consegnata una borsa di studio di 265 euro, mentre a chi ha raggiunto il massimo punteggio, 280 euro" spiega Laura Toracca, assessore all’istruzione del Comune di Lerici che continua: "E’ una tradizione che portiamo avanti con grande orgoglio per portare vicinanza a quegli studenti che meglio riescono nella loro carriera scolastica e che si approcciano a proseguire gli studi fuori dal nostro comune. Un buon auspicio per un futuro ricco di grandi soddisfazioni". In concomitanza con la consegna delle borse di studio verranno anche assegnati i certificati Key del Cambridge English Qualification conseguiti dagli studenti nel corso dello scorso anno scolastico. "Abbiamo scelto di dare la possibilità ai ragazzi di conseguire una certificazione riconosciuta come il Key, finanziando un percorso per tutti i nostri studenti, fina dal primo approccio con la suola – spiega Toracca – siamo molto presenti e molto attenti alla cultura della formazione giovanile e faccio del mio meglio per fornire ai nostri studenti, in stretta sinergia con l’istituzione scolastica, tutte le competenze formative". Il laboratorio di inglese con insegnanti madrelingua curato da International House sin dai piccoli del nido Aquabalena, è finanziato dall’amministrazione per un importo di 40mila euro annui.