Stasera l’omaggio a Pupi Avati Premio alla carriera al regista tra i maestri del cinema italiano

Nato a Bologna sotto il segno dello Scorpione in una giornata di inizio novembre di 84 anni fa, è uno dei grandi maestri del cinema italiano. Regista, produttore e sceneggiatore, nell’arco della sua lunga carriera ha ottenuto una sfilza di importantissimi riconoscimenti tra cui il David di Donatello per aver prodotto apolavori come ’La casa con le finestre che ridono’ o ’Il signor Diavolo’. Questa sera, il maestro Pupi Avati sarà a Sarzana per un incontro imperdibile nella centralissima piazza Matteotti dalle 21. L’evento, organizzato dall’associazione culturale "Poeti solo poeti poeti", oltre a ripercorrere le tappe salienti della vita e delle pellicole di Avati, culminerà con il conferimento al maestro del cinema di un premio alla carriera.

"Questa sera racconteremo la sua versatile creatività, lo spirito libero e indipendente, pronto a giocare d’anticipo e sorprendere – ha spiegato Susanna Musetti, presidente dell’associazione –. L’omaggio all’uomo, al maestro e alla sua macchina da presa sarà formato da una pièce teatrale, da un’intervista rivelatoria e da un tributo di selezionati autori del premio letterario Città di Sarzana che si collegano con i loro scritti a tematiche presenti in alcuni famosi film di Avati". Tra le più recenti produzioni del regista figurano ’Lei mi parla ancora’ (2021) con Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli, Dante pellicola del 2022 con Sergio Castellitto e Alessandro Sperduti e La quattordicesima domenica del tempo ordinario, film uscito nelle sale cinematografiche lo scorso maggio con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez e Lodo Guenzi. L’ingresso per poter partecipare alla serata organizzata da "Poeti solo poeti poeti" è gratuito, ma con obbligo di prenotazione. Per qualsiasi informazione e per prenotare un posto a sedere rivolgersi a [email protected]

Elena Sacchelli