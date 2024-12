Stamani l’ultimo saluto a Carmelo Stelitano

Si svolgeranno stamani alle 10 nella chiesa di Santo Stefano Magra i funerali di Carmelo Stelitano che si è spento all’età di 70 anni. Una figura famigliare in paese soprattutto per il suo impegno nel mondo della cultura che, dopo il servizio prestato alla biblioteca civica “Arzelà“ all’interno dello spazio Vaccari da qualche anno si occupava come volontario della gestione della cabina della cultura aperta in piazza Garibaldi. La cabina telefonica dismessa infatti è stata trasformata in una piccola biblioteca dove poter liberamente lasciare e ritirare libri e riviste. Aveva da poco compiuto settant’anni e in gioventù era stato un apprezzato calciatore nelle formazioni dilettantistiche locali. Stamani alle 10 l’ultimo saluto.