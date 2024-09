Stagione di prosa in dodici tappe. Il 20 settembre la presentazione. Si entra nel vivo dal 19 novembre

Dodici tappe, otto spettacoli doppi e quattro singoli. La nuova stagione di prosa del Teatro Civico, che verrà presentata ufficialmente venerdì 20 settembre, si svilupperà a partire dal 19 novembre. Poi il Teatro Ragazzi, gli extra abbonamento, i Concerti a Teatro della Fondazione Carispezia e non solo. Il Teatro Civico è pronto, ancora una volta, ad essere protagonista. A costruire il cartellone, il direttore artistico Alessandro Maggi, noto regista a livello nazionale, membro della commissione tecnico scientifica dal 29 settembre 2017 (poi trasformata in commissione artistica), e alla direzione artistica dal 17 settembre 2022. "La stagione in abbonamento dà la cifra della caratura di un teatro – afferma Maggi – . È ciò che ne certifica la qualità". Soddisfatto il sindaco Pierluigi Peracchini. "La nostra scelta è stata ponderata e azzeccata: Maggi ha svolto un lavoro incredibile. La nostra piazza è sempre più appetibile, lo dimostra la richiesta che abbiano per gli spettacoli extra abbonamento. Stanno chiamando tutti gli attori e le produzioni più importanti d’Italia, non so se riusciremo ad accontentare tutti". Svelati intanto alcuni nuovi spettacoli per il cartellone extra abbonamento: la sera di giovedì 12 dicembre si terrà l’attesissimo appuntamento con Antonio Albanese, che porterà sul palco ‘Personaggi’; invece sabato 28 dicembre alle 21 e domenica 29 dicembre alle 18 ci saranno le due tappe con il musical ‘Grease’, portato in scena dalla Compagnia della Rancia. Poi ecco giovedì 6 marzo, alle 21, Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, con la sua conferenza-spettacolo ‘Mordere il cielo’, dedicata al suo ultimo libro. Venerdì 9 maggio (sempre alle 21) sarà la volta del filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti con ‘L’incerto confine tra ragione e follia’. Domenica 5 gennaio, andrà in scena ‘Aladin’ in doppio appuntamento (alle 17 e alle 21) con testo di Stefano D’Orazio e musiche dei Pooh. Infine, alle 21 di sabato 11 gennaio, ‘Le Filippiche’, il nuovo spettacolo teatrale di Filippo Caccamo. Ma non finisce qui.

Marco Magi