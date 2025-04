Sprugolino in Sala Dante

Tutto pronto per la finale della seconda edizione dello Sprugolino d’oro’, kemesse canora con in lizza bambini e ragazzi tra i 5 e 15 anni impegnati sia nella sfida individuale che nel segmento family insieme a papà, mamma e nonni. Appuntamento fissato per oggi, a partire dalle 16, in Sala Dante, con ingresso libero e gratuito. Il concorso è stato ideato e coordinato dal factotum Marco Tarabugi, con la collaborazione e il patrocinio del Comune della Spezia, e l’organizzazione della Scuola di musica Music Factory Academy di Nicola Naseddu, associazione Musicando e dai Fanti da Ciapa, in collaborazione con Il Cantagiro, SpeziaWebTv, associazione Tandem, ProSpezia CiassaBrin e Groove Waterfront. A curare la direzione artistica è il collega Marco Magi, con la direzione operativa di Davide Micoli, mentre a presentare sarà Maurizio Damerini affiancato dalla madrina della kermesse Carolina Cardetti (fotografo ufficiale Davide Petruzzo di Ptz Photolab). Dopo l’esibizione di Thea Cozzani, vincitrice della scorsa edizione, davanti alla giuria, presieduta da Magi e composta anche da Tarabugi, Micoli, Alessio Boni (del Cantagiro), Susanna Varese, Salvatore Piscopo e Gianluca Capellazzi sfileranno i diversi concorrenti. Per sezione individuale: Agata Bergitto, Chiara Grispo, Marco Manfredi, Linda Marchetti, Ginevra Maria Canese, Vittoria D’Agostino, Celeste Battistini, Anna Ferlito, Gianluca Cremonini, Emiliano Bertagna, Sofia Ferretti, Daniele Lorenzelli, Giulia Greghi, Martina Manno, Valentina Maria Basile, Emelina Maria Voiculescu, Thiago Felipe Raviolo, Costanza Barrientos, Emma Frantellizzi, Christian Molla, Giorgia Vespoli, Rebecca Cannavò, Chiara Celoro e Paolo Mazza. Le esibizioni saranno inframmezzate dal segmento Family della competizione canora, quella che la caratterizza e che ha anticipato pure la nota trasmissione Mediaset ‘Io canto family’. In lizza Viola Mulattieri con il papà Matteo, Martina Zazza con il padre Gianluca, Emiliano Bertagna con il nonno Claudio, Viola Capasso con la nonna Sonia Leonetti e infine Valentina Maria Basile con la mamma Francesca Cascio. Ospiti speciali anche la cantante emergente Sofia De Rose e l’interprete Niccolò Foce. Al termine le premiazioni, con previste alcune sorprese per i partecipanti.

Giulia Tonelli