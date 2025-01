Spike e DjFhilips alla Skaletta

’Wash your groove’! Risciacqua il tuo ritmo, rendilo attuale, mantieni la sua essenza. Riky Spike e DjFhilips, aka Black Laundry, sono pronti per tornare ai piatti della Skaletta Rock Club, dove questa sera tornerà il progetto nato (con il coordinamento della manager Antonella Arcari) per omaggiare l’house music. Dalle 23 fino a tarda notte, nel club di via Crispi 168 risuoneranno le note di questo house party mensile, "nato per educare le nuove generazioni e ritrovare gli over 40 che, come noi hanno frequentato le discoteche consacrate a questo genere, come il Kama Kama. Deriva dalla black music anni ’70 e continuiamo a celebrarlo con le ultime uscite, come quelle della jacking house, e con tanti ospiti che ci teniamo ad invitare: desideriamo rendere questo appuntamento ricorrente nel panorama spezzino, anche perché non ci sono altri club in cui fanno questo tipo di musica". Ingresso ai possessori di tessera Arci.

C.T.