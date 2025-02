Spigas Clienti e Baglietto partnership energetica

Un connubio fra due importanti aziende del territorio nel segno dell’energia. Spigas Clienti, principale fornitore di energia del Levante Ligure e dell’Alta Toscana, è diventato il partner energetico del Cantiere Baglietto, lo storico costruttore di yacht. La partnership commerciale fra le due realtà imprenditoriali di riferimento della provincia spezzina è stata firmata nei giorni scorsi.

Baglietto, conosciuta come una delle realtà più prestigiose della nautica mondiale di lusso che vanta, dal 1854, una tradizione di eccellenza nella costruzione di yacht e imbarcazioni d’alta gamma, ha scelto Spigas Clienti come partner energetico che fa della competenza e della personalizzazione dei servizi i suoi punti di forza. Spigas Clienti è infatti una delle società di punta del Gruppo Canarbino, che è tra i primi 10 operatori del mercato energetico italiano, conta oggi più di 700 dipendenti (molti dei quali inseriti nell’hub sarzanese) e aggiunge, con questa intesa, una realtà di indiscusso spessore a un portafoglio fortemente diversificato e di primo livello.

È l’esperienza consolidata nel mercato energetico che ha permesso a Spigas Clienti di accreditarsi come fornitore competitivo non solo per clienti domestici e condomini, ma anche per le imprese. È proprio in quest’ottica che l’azienda spezzina dà continuità a quanto costruito nel corso degli ultimi anni come un partner ideale per crescere ed evolversi.

Questo accordo certifica l’unione di intenti tra due imprese fortemente radicate nel territorio, riconosciute a livello locale, nazionale e internazionale e che condividono un’idea di futuro sempre più orientato alla sostenibilità. Due realtà, entrambe associate Confindustria La Spezia, che, nel corso della loro storia, hanno saputo distinguersi per le scelte coraggiose e lungimiranti, gli investimenti concreti e la capacità di creare posti di lavoro.

Il Presidente di Spigas Clienti, l’ingegnere Aldo Sammartano, commentato così l’intesa: "Siamo felici che un’azienda come Baglietto, con la quale condividiamo valori orientati alla valorizzazione del territorio spezzino, sia entrata a far parte del nostro portafoglio clienti. Ancora una volta, la capacità di fare squadra del tessuto produttivo locale si dimostra vincente per marchi d’eccellenza che scelgono di trattenere sul territorio le significative ricadute occupazionali, sociali ed economiche del proprio lavoro".