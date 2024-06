Spezia, Soleri in arrivo a titolo definitivo. Aurelio in prestito con diritto di riscatto

Edoardo Soleri e Giuseppe Aurelio allo Spezia, Dimitrios Nikolaou al Palermo: si attende solo l’ufficialità che potrebbe arrivare domani o martedì. L’accordo tra i dirigenti del Palermo e dello Spezia è cosa fatta, trovata la quadra anche con i procuratori dei rispettivi giocatori. Macia e Melissano, con lungimiranza, hanno sviluppato l’operazione curando gli aspetti di economicità immediata del club, ma anche quelli di prospettiva. La cessione dell’ormai ex capitano aquilotto al club rosanero determinerà un ulteriore alleggerimento del monte ingaggi - circa 400mila euro lo stipendio percepito dall’atleta ellenico la scorsa stagione, raddoppiato per effetto del rinnovo del contratto a giugno 2027, sottoscritto nel febbraio scorso - come da disposizioni ferree della proprietà. L’obiettivo è dimezzare i venti milioni circa di emolumenti corrisposti a giocatori e tecnici, eredità della Serie A, per rendere il club sostenibile ai parametri della Serie B che, ovviamente, ha dei ricavi nettamente inferiori rispetto alla massima serie. Un risparmio che segue quelli ottenuti con le cessioni di Bartlomiej Dragowski e Emil Holm, entrambi con stipendi fuori portata. Ovviamente le cessioni sopradette, alle quali si deve aggiungere quella di Strelec, hanno determinato un buon introito di 5,5 milioni di euro (al netto dell’acquisto di Nagy dal Pisa per 1 milione di euro) fondamentale per la gestione sportiva.

Altro cash arriverà dalla vendita di Nikolaou, ma le intenzioni dei dirigenti aquilotti, fin da subito, sono andate nella direzione di contemperare l’esigenza della liquidità a quella, altrettanto indispensabile e fondamentale, della patrimonializzazione del club, ragion per cui la formula proposta per il trasferimento dell’attaccante Soleri in riva al Golfo è stata quella del titolo definitivo e non del prestito. Nikolaou è valutato dallo Spezia 1,5 milioni, per Soleri il Palermo richiede circa un milione, su queste basi Macia e Melissano puntano a chiudere l’affare, piuttosto che su un prestito con diritto di prelazione. Determinante, in tale ottica, l’ok dei Platek. I quali, nelle loro valutazioni, dovranno cercare di coniugare le necessità inderogabili di assicurare la copertura economica-finanziaria alla prossima stagione sportiva con quelle altrettanto essenziali di garantire un futuro sostenibile al club in prospettiva. Esigenze, queste ultime, che passano attraverso investimenti mirati in giocatori potenzialmente rivendibili con annesse plusvalenze e con le risorse provenienti dal settore giovanile, comparto che con lungimiranza è stato assegnato alla direzione di un cuore aquilotto come Beppe Vecchio.

C’è, poi, l’aspetto prettamente tecnico da considerare, con mister D’Angelo soddisfatto degli arrivi di Soleri e Aurelio, due buoni giocatori funzionali alla sua idea di gioco. L’ingaggio del portiere Devis Vasquez, in prestito dal Milan, dovrebbe essere la classica ciliegina sulla torta. Un atleta di sicuro valore in grado di non fare rimpiangere Zoet. Accordo già fatto con il Milan, si attende domani l’ok del giocatore.