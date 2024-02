Spezia si fa bella alla Bit di Milano: "I nostri progetti per il turismo"

Confartigianato, Confcommercio-Confturismo e Cna protagonisti alla Bit, Borsa internazionale del turismo, alla Fiera Milano City. Grazie a Confartigianato la Via Francigena, da Sarzana approda a Milano. Il direttore di Confartigianato, Giuseppe Menchelli ha mostrato la nuova mappa di Sarzana. "Nonostante il clima di incertezza internazionale – ha spiegato Menchelli – la voglia di viaggiare rimane viva, come riportato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo: i numeri saranno più alti rispetto ai dati pre pandemia 2019. La provincia della Spezia (e in particolare Sarzana) può contribuire ad arricchire il tessuto economico grazie alla grande domanda del pubblico di visitare piccoli territori di valore culturale e paesaggistico". La partecipazione di Confcommercio-Confturismo è stata apprezzata e particolare attenzione ha suscitato la presentazione, nell’ambito del convegno sul tema del ‘Blue Tourism’, dell’edizione 2024 di ‘Sentinelle del mare’. Si tratta del progetto di citizens scienze del Dipartimento di Biologia, Geologia e Scienze ambientali dell’Università di Bologna, che consente a turisti e operatori turistici della costa di essere protagonisti di un’attività di raccolta dati per verificare la biodiversità e lo stato di salute del mare. Nell’ambito della Bit, Cna La Spezia, negli spazi dello stand di Regione Liguria, ha presentato il progetto Vinidus, che ha l’ambizione di creare una rete enoturistica ecosostenibile di architetture in bioedilizia. Vinidus dà la possibilità alle aziende vitivinicole che hanno già fatto investimenti ecosostenibili riguardo l’enoturismo, di entrare nella rete enoturistica gratuitamente promuovendo i loro servizi. Per tutte le aziende che, invece, vogliono fare costruzioni dedicate al turismo sostenibile, Vinidus mette a disposizione un servizio chiavi in mano che va dalla progettazione dell’architettura fino alla fase costruttiva e promozionale tramite strategie di marketing studiate e personalizzate.