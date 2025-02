Guerriglia fra tifosi, in arrivo altri 16 daspo per gli scontri prima di Spezia-Reggiana

La Spezia, 14 febbraio 2025 – Pochi minuti di pura follia fra colpi di bastone, spranghe, bottigliate e fruste improvvisate con cavi elettrici arrotolati. Spezia-Reggiana dello scorso 5 ottobre era stata preceduta da violenti scontri in via Aldo Ferrari, dova erano venuti a contatto una cinquantina di tifosi delle opposte fazioni. Ne era nata una gazzarra senza esclusione di colpi fino all’arrivo delle forze dell’ordine, che aveva subito identificato quattro persone. Dopo circa 15 giorni erano scattati i primi provvedimenti da parte della questura spezzina con l’emissione di 9 daspo per tifosi spezzini e reggiani della durata da 1 a 5 anni. Si trattava però di una prima ’tranche’ di un’indagine andata avanti nel corso dei mesi per arrivare a identificare altri protagonisti di quel brutto pomeriggio: ai daspo già eseguiti se ne aggiungeranno così a breve altri 11 a carico di tifosi dello Spezia e 5 per quelli della Reggiana, di varia durata in base alle responsabilità emerse nelle indagini. La notifica dei provvedimenti è attesa in questi giorni, per alcuni probabilmente già fra oggi e domani.

Gli inquirenti sono arrivati all’identificazione di altri 16 responsabili della rissa attraverso un lungo e meticoloso lavoro di intelligence: nel caso dei tifosi reggiani (quasi tutti a volto coperto) le tracce di partenza sono state le targhe delle auto utilizzate per arrivare a Spezia, tutte risultate di proprietà (e non prese a noleggio). Non è stato quindi difficile risalire alle generalità dei proprietari, poi incrociate con i nominativi sui biglietti precedentemente acquistati da chi quel giorno non è mai entrato al ’Picco’. L’ultimo step è arrivato dalle immagini degli scontri apparse sui social nelle ore successive, che hanno portato all’identificazione anche dei tifosi spezzini cui sarà notificato il Daspo. Da quanto emerso, quel giorno i tifosi della Reggiana avrebbero eluso il percorso obbligatorio per le tifoserie ospiti, ritrovandosi in viale Aldo Ferrari, a poca distanza dai luoghi di ritrovo pre-partita dei tifosi spezzini. Era quindi partito un lancio di oggetti contro i veicoli dei supporters emiliani, sfociato poi nello scontro fisico tra le due fazioni, anche con l’utilizzo di aste e bastoni.