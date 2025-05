Spezia-Cremonese, firmata ordinanza per vederla nei dehors dei locali

La Spezia, 30 maggio 2025 - In occasione della partita Spezia-Cremonese, la finale dei playoff per la promozione in Serie A, in programma domenica 1 giugno allo stadio Alberto Picco, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza che consente ai titolari di pubblici esercizi della città di trasmettere l’evento anche nei dehors esterni, di pertinenza delle attività commerciali.

Considerato l’alto interesse da parte della cittadinanza e il desiderio dell’amministrazione comunale di favorire la partecipazione collettiva, sarà quindi possibile allestire impianti video nei dehors, in deroga ai consueti limiti di rumorosità. L’utilizzo di tali impianti sarà consentito fino alle 24 del 1° giugno, nel rispetto di precise condizioni tecniche indicate nell’ordinanza, tra cui il divieto di impianti di amplificazione aggiuntivi e il limite massimo di 70 decibel.

“Questa partita rappresenta un momento storico per la nostra città – dichiara Peracchini – . Con l’ordinanza che ho firmato, nonostante non si possa installare un maxischermo a causa dei diritti televisivi, vogliamo, come amministrazione comunale, offrire a tutti l’opportunità di viverla insieme, sostenendo lo Spezia in un clima di entusiasmo e partecipazione collettiva, ma nel rispetto comunque delle regole. Sarà una serata speciale per tutta la comunità spezzina”.