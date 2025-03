Spezia capolista cala il settebello in Brianza. Continua la corsa al traguardo della serie B

LESMO BRIANZA

1

SPEZIA

7

Lesmo Brianza: Colombo, Gaspani, Ferraro, Bonsi, Postiglione, Vicini, Butto, Galbusera, Randazzo, Seveso, Mariani. All. Ruggeri

Spezia Women: Sensi, Pozzi (70’ Barraza), Lehmann (75’ Duce), Fuggle, Monetini, Ciccarelli (55’ Manea), Adami, Dezotti, Buono (80’ Vacchino), Codecà (60’ Lovecchio), Parodi. A disp. Pucitta, Scattina, Del Freo, Dehima. All. Salterio

Arbitro: Tinetti di Ivrea.

Assistenti: Sgambato e Occhipinti di Monza

Marcatori: 11’, 15’, 35’, 55’ Buono (S), 20’, 83’ Adami (S), 46’ Mariani (L), 60’ Monetini (S)

MONZA - Un fantastico Spezia Women, grazie ad una partita perfetta, liquida il Lesmo, squadra solida e anche particolarmente temuta alla vigilia. Protagonista del successo per 7 a 1 Carlotta Buono che ha vestito davvero i panni della protagonista e si è portata a casa il pallone della sfida dopo aver realizzato uno splendido poker. Per il resto del tabellino da segnalare anche la doppietta di Adami, con il primo gol che nasce dalla solita perfetta punizione. Prosegue quindi a gonfie vele la marcia delle aquilotte dirette dal tecnico Salterio che tengono sempre a debita distanza le inseguitrici e che continuano, quando mancano 6 partite alla fine, a confermarsi come le grandi favorite per la serie B. Un percorso ancora lungo anche se lo stato di forma e la grande fiducia che stanno esprimento le ragazze fa davvero ben sperare sull’esito finale. Nel prossimo turno in programma domenica le spezzine ricevono la visita della Azalee Solbiatese che non è riuscita a fermare il Moncalieri. La compagine piemontese si è infatti imposta con una cinquina e resta al secondo posto in compagnia della Pro Sesto che si è invece imposta di stretta misura sul campo della Bulè. Questi tutti i risultati del 24° turno del campionato femminile di serie C: Formello- Ivrea 0-9, Baiardo- Monterosso 2-0, Azalee- Moncalieri 2-5, Bulè-Pro Sesto 1-2, Meda-Tharros 3-0, Sedriano-Torres 1-1. Riposava: Pietrasanta Blues. Classifica: Spezia Women 61 punti, Pro Sesto e Moncalieri 57, Meda 47, Baiardo 36, Azalee 35, Lesmo 34, Ivrea 31, Bellizago 27, Tharros 26, Sedriano 21, Monterosso 17, Pietrasanta, Torres 11 e Formello 5.

Ilaria Gallione