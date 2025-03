Inaugurate nelle stazioni nuove aree di sosta per bici e monopattini in sharing

La Spezia, 26 marzo 2025 – È stato inaugurato oggi il progetto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato), che ha portato alla realizzazione di nuove aree di sosta per monopattini e biciclette in sharing presso le stazioni La Spezia Centrale e La Spezia Migliarina. L’iniziativa, sviluppata con il coinvolgimento di Bit Mobility, gestore del servizio, è stata presentata dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, Marco Toccafondi, responsabile Sviluppo Infrastrutture Area Centro Nord di RFI, Kristopher Casati, assessore alla Mobilità e Michele Francione Direttore Bit Mobility.

Si tratta di punti parcheggio dedicati alla micromobilità, i primi in Liguria, realizzati per incentivare l’uso combinato di mezzi leggeri e treni, offrendo un ulteriore servizio dedicato alla mobilità leggera.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Prosegue la collaborazione con Rfi che ha portato importanti risultati per la città, come il restyling della stazione di Migliarina, con la realizzazione del Polo di Interscambio da parte del Comune grazie ai fondi del Mit, e con la costruzione in corso del nuovo binario Cinque Terre Express da parte dell’azienda. Inoltre in futuro saranno effettuati nuovi interventi alla stazione La Spezia Centrale, con il restyling dell’area esterna e alcuni lavori di ammodernamento all’interno. Questa iniziativa, che accogliamo con favore, ha l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile, incentivando l’uso di monopattini e biciclette elettriche, su cui la città sta puntando da diversi anni per contenere le emissioni e snellire il traffico, oltre a offrire mezzi di trasporto più smart per cittadini e turisti. Continuiamo a investire in sinergia infrastrutture moderne e sostenibili”.

L’assessore alla Mobilità Kristopher Casati aggiunge: “L’inaugurazione di queste nuove aree di sosta per monopattini e biciclette in sharing rappresenta un passo concreto verso una mobilità sempre più sostenibile e integrata. La Spezia si conferma all’avanguardia in Liguria nella promozione della micromobilità, offrendo soluzioni che incentivano l’uso combinato di mezzi ecologici e trasporto pubblico. Questi spazi, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana, contribuiscono anche a rendere le nostre stazioni ferroviarie veri e propri hub intermodali. Grazie a queste infrastrutture, cittadini e turisti potranno spostarsi in modo più efficiente, riducendo il traffico e l’impatto ambientale. Continueremo a lavorare su progetti che favoriscano la mobilità sostenibile, migliorando la qualità della vita urbana e promuovendo un cambiamento culturale nel modo di muoversi in città”.

In particolare, nella stazione Centrale sono state realizzate due aree di parcheggio per monopattini e biciclette e una stazione di bike sharing. Presso la stazione di Migliarina è stata, altresì, prevista un’area parcheggio per ospitare monopattini e biciclette.

L’obiettivo del progetto è favorire l’integrazione tra trasporto pubblico e mezzi ecologici, e sviluppare nuove strategie di riduzione dell’impatto ambientale e di promozione di modalità di spostamento alternative, più efficienti e rispettose dell’ambiente.