"Spezia al Lavoro per il Doppio Colpo in Attacco"

Lo Spezia medita il doppio colpo in attacco: George Puscas del Genoa e Frank Tsadjout della Cremonese. Macia e Melissano lavorano alacremente per portare alla corte di D’Angelo i due attaccanti che farebbero lievitare esponenzialmente il livello tecnico del reparto offensivo aquilotto. Nell’affare Tsadjout, peraltro, rientrerà, come anticipato da La Nazione, la cessione di Dragowski ai grigiorossi. Confermata l’indiscrezione del nostro giornale sulla trattativa imbastita dai dirigenti bianchi col Pisa per portare in Liguria il forte centrocampista Idrissa Touré che andrà a sostituire Szymon Zurkowski. Quest’ultimo oggi lascerà lo Spezia per tornare all’Empoli. Accordo fatto tra il club bianco e quello toscano per il trasferimento del polacco: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

F.B.