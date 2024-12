Sperimentazione sonora al Museo. Suonano i ragazzi del Lab.Mus.Cont

Un’occasione di vivere un’esperienza musicale indimenticabile e di entrare nel clima delle festività. La Società dei Concerti Onlus, in collaborazione con il Conservatorio Giacomo Puccini, invita tutti gli appassionati di musica a un coinvolgente pomeriggio dedicato alla sperimentazione sonora. Oggi alle 17, al Museo Etnografico e Diocesano, si terrà un concerto, ‘Icarus vs Muzak feat Lab.Mus.Cont,’ che vedrà protagonisti giovani talenti del Conservatorio, appartenenti al Lab.Mus.Cont. diretti dal professor Andrea Nicoli e l’Icarus Ensemble. Questo evento si inserisce nella rassegna ‘Aspettando il Natale’, tre appuntamenti musicali organizzati dalla Società dei Concerti per celebrare le festività. La rassegna si concluderà il 31 dicembre con il tradizionale concerto di Capodanno al Teatro Civico.

Il LabMusCont del Conservatorio della Spezia è attivo ormai da una quindicina d’anni. Svolge un’approfondita ricerca sui nuovi linguaggi e dà la possibilità a giovani allievi di affrontare un repertorio spesso escluso dai programmi di studio. In questo concerto, verranno presentate musiche di Emmmanuelle da Costa e Hong Ning Cheung. Nel primo brano vi si possono scorgere gesti molto eclatanti, dall’espressività dirompente che contrastano con zone dilatate e sospese. Il brano della compositrice asiatica è caratterizzato da giochi sottili di ricerca timbrica alternati a sprazzi quasi parossistici dalla ritmica di complessa articolazione. I brani dei giovani compositori allievi del conservatorio spezzino, Olga Massa e Roberto Cipollina, propongono, invece, il primo, una ricerca dal carattere contrappuntistico in omaggio a Hosokawa, mentre il secondo prende spunto da reminiscenze mistico-popolari. Il repertorio proposto da Icarus Ensemble ha un elemento distintivo nel brano di Fausto Romitelli, la seconda delle ‘Domeniche alla periferia dell’impero’. Completano il programma Malebolge per chitarra elettrica e pianoforte di Gabrio Taglietti, che verrà ripreso dall’ensemble in Spagna agli inizi di febbraio e il recente brano di Paolo Ricci per pianoforte, Fugaci ossessioni del 2023. Icarus è la prosecuzione della fortunata esperienza di Icarus Junior e Icarus vs Muzak, formazioni giovanili dell’Icarus Ensemble che, nel 2024, ha realizzato le opere Alfred Alfred di Donatoni, La serva padrona di Pergolesi e Operapaese di Giorgio Battistelli. Le antiche mura del Museo Podenzana faranno da cornice a sonorità innovative, creando un’atmosfera unica. Un’occasione per scoprire le potenzialità espressive della musica contemporanea e delle giovani generazioni, in un luogo ricco di storia e fascino. Info: [email protected] o al 351 6281806.

Marco Magi