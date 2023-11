Specialista del trasporto. Corso alla Scuola trasporti

Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, in partnership con Triacca Trasporti, mette a disposizione di 8 persone in cerca di lavoro, un corso da Specialista del Trasporto. Al termine del percorso sarà garantito l’inserimento occupazionale ad almeno il 60% delle persone idonee. Sono aperte le pre-iscrizioni al percorso, pensato e costruito per rispondere alle innovative richieste dalla logistica. Completamente gratuito per gli allievi, ha l’obiettivo di formare figure polifunzionali in grado di svolgere tre mansioni: autista, operativo-driver e scortista trasporti eccezionali.