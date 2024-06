Spaccia all’Umbertino e a Migliarina. Arrestato un insospettabile 60enne

Un insospettabile sessantaduenne arrestato ieri per spaccio dalla squadra mobile. Gli agenti dell’antidroga, impegnati in uno dei consueti servizi, hanno agganciato l’uomo – un cittadino marocchino in regola con il permesso di soggiorno – giovedì mattina mentre si aggirava, come era già successo nei giorni precedenti, nel quartiere Umbertino. Lì ha incontrato diverse persone note per il consumo e lo spaccio di stupefacenti, poi, salito sulla propria auto, ha raggiunto Migliarina dove, dopo essere sceso dal veicolo, si è avvicinato a un fondo in disuso pieno di detriti in una tranquilla parallela di viale Italia, recuperando un piccolo recipiente di colore giallo nascosto sotto a un mattone. Dopo aver prelevato una dose di cocaina in vista di una imminente consegna, l’uomo ha riposto il contenitore e si è diretto al bar vicino dove è stato raggiunto da un potenziale acquirente. I due, osservati con discrezione dai poliziotti, sono usciti per raggiungere piazza Concordia e, lungo il tragitto, si è perfezionato lo scambio. A quel punto gli operatori, dopo aver fermato l’acquirente e sequestrato la droga, hanno fermato anche lo spacciatore che, vista la flagranza del reato, è stato arrestato. Nei confronti dell’acquirente, trovato in possesso di un grammo di cocaina, è scattata la sanzione in via amministrativa per chi fa uso non terapeutico di droghe. Lo spacciatore, invece, è stato innanzitutto ricondotto nello stesso luogo dove aveva prelevato la droga – rimasto presidiato da un poliziotto – e rimosso lo stesso mattone, è stato trovato un ovetto contenente altre due dosi. La posizione dell’arrestato è ora al vaglio del sostituto procuratore Giacomo Gustavino e poi del giudice, che, dopo la direttissima, ha convalidato l’arresto.

marco magi