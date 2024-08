Soggiogati dalla magia della baia. Il mito di Herbert e Frieda Lawrence

Le voci di celebri amanti nel pieno della loro passione, Herbert Lawrence e Frieda von Richtofen, risuoneranno domani, alle 21, nella splendida cornice di Parco Shelley a San Terenzo. Arrivati lì nel settembre 1913 sulle orme degli Shelley e come loro in fuga dall’Inghilterra per analoghi scandali, visitata la Baia di Fiascherino, furono ‘soggiogati’ dalla bellezza del luogo e vi si fermarono fino al giugno 1914. L’evento è organizzato dall’associazione ’Amiche e amici di Mary Shelley’ che, quest’anno, ha deciso di ampliare il suo raggio di interesse fino ai seguaci degli Shelley, partiti per vedere i luoghi del loro soggiorno, e poi innamoratisi, come loro, del Golfo. Nel breve soggiorno a Fiascherino, Herbert e Frieda conobbero solo momenti di gioia. Strinsero un’amicizia intensa, quasi un sodalizio con i pescatori-contadini del posto e affittarono un villino vicino al mare. L’attore Roberto Alinghieri leggerà brani delle lettere che descrivono l’estasi della vita nella baia agli amici. E leggerà passi dei romanzi che Lawrence compose là, coadiuvato da Frieda, nel pieno dell’appagamento erotico. Sono celebri nella baia le passeggiate e le nuotate di Lawrence che sfidava i marosi, il pianoforte che Frieda fece venire via mare da Spezia e a spalle su per gli scogli; i paesaggi che insieme dipingevano; il nome di Lorenzo con cui tutti chiamavano Lawrence e con cui Frieda gli diede l’ultimo addio. Come Percy Shelley, cui lo accomunarono tanti altri aspetti della vita, Lawrence morì giovane, a quarantacinque anni, e passò come una ‘incandescente parabola’, piena di passioni, scandali, espulsioni, sfide, processi per indegnità morale, addirittura un rogo dei suoi libri, proprio ‘l’Arcobaleno’ scritto a Fiascherino, e poi il lungo processo che accompagnerà il suo più famoso romanzo, ‘L’amante di Lady Chatterley’. Un interessante florilegio di canzoni d’amore accompagnerà le letture: due donne, Caterina Lazagna alla voce e la polistrumentista Ilaria Biagini, le eseguiranno insieme a Davide L’Abbate alla chitarra e Massimiliano Carretta al basso; Carla Sanguineti, infine, sarà la voce narrante delle vicende lawrenciane. L’ingresso è libero. Marco Magi