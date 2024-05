SmooD e Big Boss. Serate in musica

Zucchero è annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia: nell’arco di oltre trent’anni di carriera ha riscosso un ragguardevole successo commerciale, vendendo più di 60 milioni di dischi tra album e singoli; le sue tournée mondiali e le frequenti collaborazioni con artisti affermati a livello internazionale – fra i quali Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Eric Clapton, Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Sting e Paul Young – hanno contribuito in misura considerevole a estendere la sua popolarità. Allo SmooD - Sign music desk di Ceparana tornano i BlueSugar Zucchero tribute band (nella foto). Si comincia alle 22 (dalle 20.30 la cena). Per informazioni (e per le prenotazioni) contattare il 328 7671213.

Al Big Boss Man di salita Castelvecchio alla Spezia, invece, sempre stasera, dalle 22, si esibirà il duo Cosmopolita, una coppia di artisti, che proporrà le sue interpretazioni di brani famosi di vario genere. Ulteriori informazioni disponibili allo 0187 302686 o con un messaggio Whatsapp al 342 5286661 (anche per le prenotazioni).