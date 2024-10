Skaletta a tutto drag queen

Glitter, musica, tanto trucco, plateau e tacchi, divertimento e un balletto dietro l’altro. E anche molto di più. La carica delle drag queen è pronta a sbarcare alla Skaletta Rock Club, dove questa sera alle 22 si esibiranno le Immaterial…Girls?!: La Piera, La Campy e Ioio Victoria. Una ventata di entusiasmo condita da una vena di sana follia ammanterà l’Arci di via Crispi 168, dove questo spettacolo arriva grazie alla regia di Rossella Brandy Mod, dj di casa. Grazie a lei, collega di una delle girls, le tre arrivano in riva al golfo da Firenze, dove fanno parte di una ‘ballroom’ – una delle case in cui le drag si riuniscono per dar vita a danze ed eventi, che diventano vere e proprie comunità – e in questa trasferta si ispireranno al mito dei miti: Marilyn Monroe, omaggiata ovviamente a tempo di musica.

La Campy, La Piera e Ioio Victoria si sono già conquistate un posto nella ballroom scene italiana come membri della Kiki house of Utopia, per poi dar vita alle Immaterial…Girls?!, un nuovo progetto nato con l’intento di dar vita ad un coinvolgente cabaret drag, che porterà in scena volta temi, facce e performance diverse in cui l’arte drag sarà portata sul palco da performer appartenenti alla scena italiana. Un format pronto per essere replicato, che oltre alle ciglia finte e alle parrucche, alle risate e alla complicità, regalerà anche altro: illuminate dalla luce dei glitter ci saranno infatti anche tante riflessioni, per una performance capace di abbracciare emozioni ed emotività a 360 gradi. Inoltre, la terza parete sarà abbattuta: il mood frizzante di queste tre menti drag, sorelle nella forma di espressione e nell’arte, non mancherà di coinvolgere il pubblico della Skaletta negli sketch. È La Campy a parlare a nome di tutte e tre, anticipando poco, ma dando un input sulla predisposizione di chi questa sera farà tappa nell’Arci di via Crispi. "Questo spettacolo nasce dal cuore – spiega - dall’amicizia e dalla sorellanza! Non c’è molto da aggiungere, a parte che sarà sicuramente indimenticabile per chi avrà il piacere di visionarlo a cuore aperto". Un po’ musica, un po’ teatro, sicuramente diverso dalla solita programmazione, ma fedele nello spirito di avanguardia del locale, questo evento sarà aperto ai possessori di tessera Arci, che potrà essere sottoscritta anche alla Skaletta.

Chiara Tenca