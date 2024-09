Sit in sotto la Provincia: "Basta tagli agli autobus"

Stanchi di disagi e tagli al trasporto pubblico, gli abitanti di Vezzano (con il sindaco in testa) si troveranno stavani sotto il palazzo della Provincia per un sit-in di protesta. Appuntamento dalle 9 alle 11,30, con il sindaco di primo cittadino di Massimo Bertoni e la sua giunta che hanno organizzato una protesta per i tagli al trasporto pubblico extraurbano. Tagli che hanno creato problematiche e che hanno colpito molti Comuni, in particolare il territorio di Vezzano, con la soppressione di alcuni mezzi, la cancellazione della tratta Vezzano-Fornola verso Spezia, ma anche della frazione di Valeriano che non ha più capolinea. Disagi avvenuti non solo a Vezzano ma in altri Comuni che, invitati da Bertoni, si uniranno stamani alla manifestazione promossa dall’amministrazione vezzanese, con la partecipazione anche delle rappresentanze sindacali e l’appello rivolto ai cittadini perché siano presenti. Probabimente stamani non arriveranno subito risposte risolutive, ma Bertoni spera di poter mettere in chiaro i disagi sofferti: "Mi aspetto semplicemente di essere ascoltati". Intanto gli abitanti stanno anche raccogliendo firme per petizioni con le richieste, soprattutto a fronte dell’inizio dell’anno scolastico che ha mostrato già tutte le difficoltà nei viaggi da e per gli istituti della zona. "Abbiamo invitato tutti i comuni della provincia e tutte le sigle sindacali a partecipare alla manifestazione, e invitiamo tutti i cittadini"