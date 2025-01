Si tuffa per salvare il cane: recuperato dai vigili

Un pomeriggio decisamente movimentato sulle sponde del Canale Lunense, lungo la frequentatissima pista ciclopedonale che collega i territori di Santo Stefano Magra e Sarzana. Sono stati momenti di apprensione soprattutto quando, a catena, si sono ritrovati nell’acqua un capriolo, un cane e il suo proprietario. A lanciare l’allarme sono state alcune signore che si sono imbattute nel capriolo che stava annaspando nella corrente. Il primo a saltare in acqua però è stato un cane che vedendo l’animale selvatico si è gettato andando ben presto in difficoltà perchè impossibilitato a risalire dalle sponde ripide e senza appigli. Il clima si è fatto quindi agitato fino a quando non è intervenuto il proprietario del cane che ha legato il lungo guinzaglio a paletto e si è calato per recuperare gli animali. La situazione, che per fortuna si è poi risolta bene, è diventata però quasi comica quando anche il ragazzo ha perso la fune ed è caduto in acqua. Insieme al cane e al capriolo. Nel frattempo, per fortuna, però sul posto sono arrivati i vigili del fuoco accompagnati dalla polizia municipale di Santo Stefano che hanno provveduto a riprendere tutti i tre “naufraghi“. Il cane e il proprietario sono tornati a casa zuppi e il capriolo è scappato a zampe levate.

m.m.