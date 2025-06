Si è spento il marittimo Moggia: "Una vita trascorsa in plancia"

Uomo di mare e punto di riferimento nazionale del trasporto marittimo, Enrico Moggia è scomparso a Levanto dopo una lunga malattia affrontata con coraggio e dignità. "La sua perdita lascia un grande vuoto in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui – scrivono in una nota congiunta il Consorzio Marittimo 5Terre-Golfo dei Poeti e la Confartigianato della Spezia –. Un uomo capace, generoso, sempre pronto ad ascoltare e a mettere a disposizione le sue competenze con straordinaria disponibilità". Nato a Monterosso il 28 gennaio 1954, ha iniziato la sua carriera negli anni ’80 nella Navigazione Golfo dei Poeti, ricoprendo con passione e dedizione tutti i ruoli, da marinaio a comandante, fino a diventare presidente della cooperativa. "Chi ha avuto modo di lavorare con lui ricorda la sua disponibilità, la sua correttezza e il suo amore profondo per il mare". Il Consorzio Marittimo 5 Terre e la Confartigianato della Spezia, già duramente colpiti dalla recente perdita del socio Franco Arena, si stringono con affetto alla moglie Nadia, alla sorella, al cognato e ai nipoti, esprimendo il più sincero e commosso cordoglio. I funerali si svolgeranno oggi, alle 11, a Levanto.