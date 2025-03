Si è spento Carmelo Pangallo. Il “ragazzo“ esperto del verde

Le sue condizioni di salute si sono aggravate in pochissimo tempo precipitando inesorabilmente nella giornata di domenica. Si è spento a soli 60 anni Carmelo Pangallo titolare dell’omonima azienda specializzata nella manutenzione del verde. Una famiglia conosciutissima in città avendo gestito per anni un negozio specializzato in prodotti agricoli in centro.

Un “ragazzo“ cresciuto nei campeggi estivi organizzati da don Carlo Ricciardi, nelle tante iniziative alla pista di pattinaggio della chiesa del Carmine fino a diventare un componente delle tante compagnie cittadine che si sono posizionate nei vari luoghi di incontro di bar e piazze della città. Da qualche anno era diventato titolare dell’azienda specializzata nella cura del verde pubblico dimostrando grande competenza e esperienza nel risolvere diverse problematiche tanto da essere diventato un punto di riferimento anche per diverse amministrazioni comunali.

Carmelo lascia i due figli Tommaso e Virginia e il fratello Antonio. La notizia della sua prematura scomparsa è stata accolta con profondo cordoglio in città dove Carmelo nonostante gli impegni professionali e famigliari ogni tanto amava frequentare per salutare gli amici della gioventù. Da diverso tempo era anche a un rappresentante dei consorziati del canale di irrigazione e bonifica del Canale Lunense che attraverso il presidente Francesca Tonelli e il direttore Corrado Cozzani hanno voluto aggiungersi alle tante testimonianze di affetto e cordoglio nei confronti della famiglia.

Alla famiglia Pangallo le condoglianze della nostra redazione.

Massimo Merluzzi