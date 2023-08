Si è spenta Rosa Lazzerini per decenni titolare del negozio d’abiti Molinari

Lutto nel mondo del commercio spezzino: è improvvisamente mancata all’ospedale di Sarzana Maria Rosa Lazzerini, per decenni commerciante nel negozio di abiti da sposa e pellicceria Molinari di via del Prione alla Spezia, che ha chiuso dopo una lunga storia tre anni fa. La donna, 82enne, è sempre stata attivissima, dividendosi fra lavoro e famiglia: sposata con Angelo Molinari – fondatore dell’associazione culturale Valtaro Valceno e già presidente del Panathlon Club della Spezia e vicepresidente del Lerici Sport - era madre di Micaela e Arianna, conosciute anche per la significativa carriera di pallanuotie e nonna degli affezionatissimi nipoti Marco e Leonardo.