Vigili del fuoco a Brugnato. Nuovo distaccamento. Presentate tre offerte

Sono tre le offerte presentate nell’ambito dell’indagine di mercato avviata dal comando provinciale del Vigili del fuoco al fine di individuare un terreno edificabile a Brugnato sul quale costruire il nuovo distaccamento. La manifestazione di interesse si è chiusa pochi giorni fa, mentre a breve la commissione nominata dal comando provinciale guidato da Francesca Maria Conti si riunirà per l’apertura e la valutazione delle tre istanze presentate. Si tratta di un’indagine esplorativa e non vincolate, ma qualora fossero riscontrati i criteri espressi dal comando provinciale, non è escluso che si possa procedere con l’acquisto dell’area e la successiva edificazione del nuovo distaccamento, pensato per rinforzare la presenza dei pompieri in Val di Vara. L’iniziativa lanciata dal comando provinciale rientra nel quadro delle direttive nazionali impartite dalla Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell’Interno, nell’ottica della riduzione della spesa pubblica relativa al capitolo delle locazioni. È proprio il caso di Brugnato, dove la sede del distaccamento è in locazione: lo stabile è infatti di proprietà in parte di Asl5 e in parte del Comune di Brugnato. Nell’indagine lanciata dal comando provinciale erano enunciati una serie di requisiti: l’area ricercata deve garantire l’edificabilità delle aree di accesso, di parcheggi pertinenziali, di un piazzale per la manovra degli automezzi di soccorso e per esercitazioni, spazi per le attività d’istituto, aree manutenzione e controllo dei mezzi ed eventuale elisuperficie per l’atterraggio e il decollo degli elicotteri.

L’area ricercata deve avere una superficie superficie complessiva compresa tra 3.500 e 6.000 metri quadrati, con un ingresso carrabile per l’accesso di automezzi, e non non deve gravitare su strade eccessivamente congestionate dal traffico o inadatte al transito dei mezzi pesanti, e la sua ubicazione dovrà essere il più possibile baricentrica rispetto al bacino di utenza. Una decisione della commissione è attesa in poche settimane. Di certo, nel comune di Brugnato potrebbe sorgere una vera e propria cittadella a presidio della vallata e non solo, con il nuovo distaccamento dei pompieri e la realizzazione della nuova sede del polo regionale della Protezione civile.

Matteo Marcello