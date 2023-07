Si apre lo sportello, bambini volano per strada. Alla guida un neopatentato in stato di ebbrezza

La Spezia, 16 luglio 2023 – Grande paura alla Spezia nel pomeriggio per un incidente stradale: due bambini, uno di un anno e il fratello appena più grande, erano seduti assieme alla madre sul sedile posteriore dell’auto, quando sono stati sbalzati fuori per l’improvvisa apertura della portiera sinistra e sono caduti in mezzo alla strada.

L’incidente è avvenuto nel quartiere di Pegazzano. Lo sportello si è aperto mentre l’auto da viale Sauro aveva girato a destra in via Filzi, subito dopo aver superato il ponte sul canale. Per fortuna in quel momento non c’erano auto provenienti dalla direzione opposta. I due bambini sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto la polizia locale. Alla guida c’era un neopatentato, risultato in stato di ebbrezza.