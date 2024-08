’Shopping by Night, terza serata. Anche i musei aprono i battenti

In occasione del progetto ‘Shopping La Spezia by night’, promosso da Confcommercio La Spezia e che prevede l’apertura serale dei negozi ogni mercoledì di agosto, anche stasera dalle 21 alle 23, mentre sarà consentito, agli esercizi commerciali in sede fissa, di occupare il suolo pubblico antistante la propria attività per esporre la merce, è prevista l’apertura gratuita del Museo Civico ‘Amedeo Lia’, del Museo Civico del Sigillo, della Palazzina delle Arti, del Museo Civico Etnografico ‘Giovanni Podenzana’ e del Ricovero Antiaereo Quintino Sella. Un modo per avvicinare le persone – sia i cittadini che i turisti – alle opere d’arte presenti nelle strutture museali e intanto favorire il commercio dei negozi, in particolare del centro città. Sempre stasera, alle 21.30, sarà inoltre possibile una visita guidata gratuita al Museo Lia alla mostra ‘L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour’. Queste, comunque le altre mostre in corso nei musei civici: innanzitutto alla Palazzina delle Arti, con ‘Agostino Fossati (1830-1904). La Spezia e il suo golfo nell’Ottocento’ al piano 1 e ‘La città che cambia. La Spezia da Agostino Fossati ai nostri giorni’ al piano 2.

Sarà aperta la nuova sala introduttiva alla collezione con l’inserimento nel percorso espositivo di pannelli didattici. E mentre al Museo del Sigillo è presente la collezione civica, al Museo Etnografico, ecco ‘En garde! Manifatture artistiche, materiali preziosi e ritualità tradizionali nelle antiche armi del Museo Civico’. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Help Desk Museum telefonando al numero 0187 727220 o tramite mail all’indirizzo [email protected].