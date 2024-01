Sette addette alle pulizie per uffici e affittacamere

Società multiservizi ricerca 7 addette ai servizi di pulizie. Le risorse dovranno effettuare pulizie all’interno di case vacanza, affittacamere, condomini e uffici nella zona della Spezia, 5 Terre e Levanto. Richiesta serietà, precisione, affidabilità, capacità organizzative ed esperienza anche minima. Età non superiore ai 45 anni. Preferibile possesso di patente B e mezzo proprio, oppure disponibilità a spostarsi con mezzi pubblici. Tempo determinato per la stagione estiva con inizio da marzo 2024. Part-time di circa 20-24 ore settimanali. Orario di lavoro al mattino, indicativamente dalle 10 alle 14, compresi i festivi. Giorno di riposo infrasettimanale. Si tratta di un’offerta pubblicata agli sportelli del Centro per l’impiego di La Spezia. Offerta 51659. Per candidarsi a questo annuncio bisogna visitare il portale ufficiale https://formazionelavoro.regione.liguria.it