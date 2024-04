Serata di street food per ’Storie sconfinate’ tra note e ricette afro

Dalle 18.30 di oggi, gli studenti della classe quarta A dell’istituto alberghiero ‘Casini’ della Spezia e i minori ospiti della Cittadella della Pace di Pegazzano, cucineranno per una serata di street food all’insegna della solidarietà all’Oratorio dei Santi Giovanni e Agostino (in vicolo San Giovanni, numero 2). La serata chiude la terza edizione di ‘Storie sconfinate’, il percorso dedicato al tema della migrazione, realizzato dall’istituto Capellini-Sauro. Per l’occasione, gli aspiranti cuochi, guidati dal professore e chef Mario Vangeli, hanno ideato un menu che mescola tradizioni italiane con quelle africane. Ad animare la serata anche le Chitarre Suzuki e la Giovane Orchestra Spezzina, Gosp.