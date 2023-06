Serata di musica e aperitivi con Pepper Blue uno dei sosia più famosi di Sugar Fornaciari

Non finiscono le sorprese allo Smood - Sign musik desk di Ceparana e con Max Marcolini alla regia, stasera non poteva mancare Zucchero o... quasi. Il produttore di Sugar ha infatti portato nel locale di via Vecchia, Pepper Blue, uno dei sosia più famosi e accreditati del cantante emiliano, un personaggio che, negli anni Novanta, ha partecipato a ‘Scommettiamo che’ con Fabrizio Frizzi, classificandosi primo come miglior sosia di Zucchero. Nello stesso periodo Pepper Blue ha preso parte anche al ‘Tour di Miserere’ con lo stesso Zucchero ed è intervenuto alla trasmissione Rai ‘Uno Mattina’ con Paola Perego e Alessandro Cecchi Paone. Allo Smood si apre alle 20.30 con l’aperitivo, alle 22 concerto con i musicisti della resident band capitanata da Max Marcolini, in primis, (musicista, arrangiatore e co-produttore di Zucchero) alla chitarra, Andrea Cozzani al basso, Keki Andrei all’hammond, Dario Carli alla batteria e Mary Crisci come corista. Per partecipare alla serata si può contattare il 328 7671213 (ingresso riservato ai soci, con tessera gratuita il primo anno).

m. magi