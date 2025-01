Serata concerto con i Lamanu

Per il nuovo tassello del programma dedicato alle note musicali del Terminus Cafè di via Paleocapa, domani sera, spazio ad un concerto. Sul palco del locale salgono i Lamanu, a partire dalle 21. Si tratta di un progetto musicale che vede come protagonisti Manuela Cozzani alla voce e kazoo, Gian Paolo Biciacci al piano, piano elettrico, organo, melodica e cori, e Manuel Picciolo alla bassarra (chitarra e basso in un unico strumento), armonica, flauto, loop station, kazoo e voce, si basa su un repertorio di musica italiana rivisitata in chiave swing, funk, blues, bossa e brani inediti. Tutti e tre gli elementi sono ex componenti degli April Fool’s Day che, dal 2004 fino al loro scioglimento, sono stati protagonisti di anni di successi sui palchi spezzini: ad esempio l’apertura del concerto della Original Blues Band e di Gloria Gaynor davanti a migliaia di spettatori. Per avere ulteriori informazioni e per prenotare è possibile contattare il numero 0187 713210.