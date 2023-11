Seafuture Awards premia le tesi sulla Blue Economy

Le tre migliori, fra le tesi di laurea e dottorato sviluppate fra industrie, laboratori di dipartimenti universitari o centri di ricerca di tutta Italia e gli elaborati prodotti da uno o più alunni degli istituti secondari di secondo grado della regione Liguria. Si terrà questa mattina a partire dalle 9.30 la cerimonia di premiazione dei Seafuture Awards, la manifestazione lanciata da Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Italian Blue Growth, per la valorizzazione dei migliori talenti che s’impegnano nello sviluppo delle tecnologie e dell’innovazione legate alla Blue Economy con un occhio di riguardo alla salvaguardia ambientale. L’evento, a cui presenzieranno rappresentanti di istituzioni, enti e alcune delle più importanti aziende del territorio è in programma alla ’Sala Marmori’ della Camera di Commercio Riviere di Liguria alla Spezia ed è promosso da Dltm e Ibg con il sostegno della Fondazione Carispezia. Sono state 30 soltanto le tesi di laurea e dottorato candidate; la prima selezione è stata fatta dal dal Comitato Tecnico Scientifico del distretto, integrato da rappresentanti del Cmre della Nato, dell’International Hydrographic Organisation e del Politecnico di Bari. Dalle rose della sezione dedicata alle tesi e da quella ’High School’, riservata agli istituti scolastici, una giuria composta da aziende espositrici a Seafuture 2023 ha decretato le migliori tre per ciascuna.