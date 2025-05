Sea Festival all’atto finale

Epilogo della quarta edizione del ’Sea Film Festival – Mareggiamo’, rassegna spezzina di cortometraggi dedicati al mare e provenienti da tutto il mondo, oggi e domani alla mediateca regionale ligure. In particolare, stamani alle 10.30, si terrà la premiazione del vincitore della categoria ‘School Project’ e l’assegnazione del premio ‘Parco di Montemarcello Magra Vara’; interverranno il biologo marino Pacetti e Dimensione H2O sul tema della salvaguardia del mare come risorsa ambientale ed occasione di inclusione sociale. Poi, domani, si inizia alle 17.30 con il talk multidisciplinare ‘Chiacchiere di muscoli, foto e Palio’ con la partecipazione di Paolo Varrella (Coop Mitilicoltori) e Claudio Barontini (fotografo), di Riccardo Bonvicini (giornalista) e Francesca Micheli (presidente del Comitato delle Borgate). A seguire, alle 19, inizierà la cerimonia di premiazione del vincitore assoluto del Festival e dei vincitori delle tre categorie di cortometraggi in gara: ‘Sea Enviroment’, ‘Professioni Marine’ e ‘Arte e Cultura’. Verranno inoltre assegnate le menzioni speciali per il miglior filmato sul territorio spezzino, il miglior documentario ed il miglior video prodotto con tecnica cartoon, oltre ad una menzione onoraria per un video dedicato al Palio del Golfo, in occasione del suo centenario.

"I filmati in gara quest’anno hanno raggiunto quota 120 e sono provenienti da 28 Paesi diversi – sottolinea Fabrizio Mazzotta, direttore del Festival e presidente dell’associazione Mareggiamo – . La parola è poi passata ai giudici, chiamati a scegliere i vincitori delle quattro categorie in concorso ‘ambiente marino’, ‘professioni marittime’, ‘arte e cultura’ e ‘progetti scolastici’. Quest’ultima in particolare ha ottenuto un tale successo di adesioni da indurci a realizzare una giornata interamente dedicata ai ragazzi e alla loro creatività". Alle 21 la serata di domani si chiuderà con un buffet libero offerto dall’associazione Mareggiamo, che promuove il Sea Film Festival con il patrocinio e il contributo di Comune della Spezia, Autorità portuale della Spezia, Ente Parco di Montemarcello Magra Vara, Parco delle Cinque Terre e Lions International La Spezia degli Ulivi. L’ingresso all’evento è gatuito con prenotazione via messaggio Whatsapp al 348 3106469 o prenotazione ticket all’indirizzo https://filmfreeway.com/Seaitaly/tickets.

Marco Magi