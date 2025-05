Giochi, danza e sport: divertimento in piazza Brin con ’Umbertiamo’

Dopo due anni in cui moltissime realtà che operano all’interno dell’Umbertino, si sono confrontate e hanno dialogato per creare una comunità educante, che possa operare in maniera sinergica alla riqualificazione educativa e sociale del quartiere, oggi è in programma l’evento conclusivo del progetto ‘Umbertiamo’, dedicato a grandi e piccini. Giochi, danza, arte e sport, si uniranno a momenti di riflessione sul quartiere Umbertino, dalle 16 alle 19 in piazza Brin, Sarà un pomeriggio di festa e condivisione aperto a tutta la cittadinanza, per celebrare insieme i traguardi raggiunti dal progetto e rafforzare il legame tra le realtà che operano nel quartiere Umbertino. Al centro della piazza, dalle 16 alle 18: ‘Alla scoperta del Ro-Gi-Gion!’, un viaggio tra arte e immaginazione per scoprire La Fontana delle Voci, a cura della Cooperativa Zoe (per bambini dai 6 a 11 anni); ‘I Giochi di una volta’ e laboratorio di disegno, con Prospezia Ciassa Brin (6-11 anni); laboratorio di giochi (pampano e salto con la corda) e truccabimbi, a cura di Adosp (3-14 anni); creazione di giochi da tavolo, con la Cooperativa Sociale Mondo Aperto (11-16 anni).

Sul lato di via Roma di piazza Brin, dalle 16 alle 18: spettacolo di danza e laboratorio sul movimento corporeo, con Danseavie Corpo Unico (11-16 anni); attività sportive di pallavolo, pallamano e basket, con Attiva SportUtility (6-16 anni). Poi, dalle 18 alle 19, la presentazione rivolta alla cittadinanza dei risultati del progetto e dei questionari sul quartiere Umbertino, insieme al patto educativo di comunità del quartiere. "L’evento rappresenta un’occasione speciale per vivere la piazza, incontrarsi, giocare e costruire insieme il futuro del quartiere – spiegano gli organizzatori – . Per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa e a condividere una giornata di divertimento e comunità". Il progetto ‘Umbertiamo’ è stato selezionato da ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

m. magi