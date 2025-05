Inclusivo e resistente. Il Pride accende i colori

Il tema di quest’anno del La Spezia Pride è ‘ResistenT*’, ovvero, come affermano gli organizzatori, "un’affermazione collettiva di supporto e visibilità alla comunità trans*, in risposta a ogni tentativo di marginalizzazione e silenziamento". La parata del 12 luglio rappresenterà quindi ‘soltanto’ il momento conclusivo di due mesi di eventi culturali, aggregativi e formativi che animeranno la città a partire da domani, il cui calendario sarà consultabile seguendo i canali social del La Spezia Pride e di Raot - Rete Anti Omofobia e Transfobia, l’associazione capofila della manifestazione, che compie dieci anni. A rappresentare il La Spezia Pride 2025 sarà Porpora Marcasciano, attivista, scrittrice, presidente onoraria del Mit e candidata al Premio Nobel per la Pace. "Una figura di riferimento per le lotte trans* e Lgbtqia+, che incarna pienamente lo spirito ResistenT* – proseguono – Nei suoi 50 anni di militanza ha attraversato il movimento per i diritti con gli occhi fissi a Stonewall e alle nostre radici, incarnando il motto ‘La prima volta fu rivolta’. Una rivoluzione fatta di corpi, parole, politica e impegno concreto. Con gioia, orgoglio e amore annunciamo questa testimone ribelle e resistente".

I riflettori sull’iniziativa si accendono quindi domani allo Shake Club, con una serata di apertura che unisce musica, spettacolo e orgoglio queer: il locale di Fossamastra ospiterà, a partire dalle 23, l’Opening Party della nuova edizione del Pride, che culminerà con la parata. Protagoniste della serata due icone drag della scena toscana: Robyn Folie e Christine La Croix, che infiammeranno il palco con performance esplosive, ironia e glitter; alla consolle, la dj Reggina, per una selezione musicale che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte. L’ingresso prevede un contributo di 5 euro con tessera Arci che sarà destinato a sostenere l’organizzazione del La Spezia Pride 2025, manifestazione autofinanziata e costruita dal basso.

"La serata non sarà solo un momento di festa, ma l’avvio di un percorso politico e culturale che attraverserà la città nei prossimi mesi. Un primo passo collettivo per costruire spazi di visibilità, affermazione e lotta, e per ricordare che le nostre esistenze valgono e non saranno mai messe a tacere. Porpora Marcasciano sarà insieme a noi". Un altro evento è previsto poi venerdì 30 maggio, all’arci Baccano, con una cena di finanziamento al Pride (prenotazioni al numero 338 4500482) con menu vegano, alla quale seguirà l’esibizione della Traband, per cantare, ballare "e lottare nel modo che conosciamo meglio: stando insieme".

Marco Magi