’Se fossi Munari’ alla Biblioteca speciale d’arte. Conferenza di Gambini al Museo Etnografico

Nella Biblioteca speciale d’arte e archeologia in via Prione 238, domani alle 16.30, verrà organizzato un laboratorio creativo didattico gratuito, con prenotazione obbligatoria, per bambini dai 6 ai 10 anni dal titolo ‘Se fossi... Munari’. Il laboratorio ha inizio con la visione delle opere di un famoso artista tramite le monografie presenti, così da comprendere insieme le tecniche utilizzate e il contenuto delle opere. In seguito si realizzerà un laboratorio a tema marino, riproponendo la tecnica a strappo. Info: 0187 727918 o a [email protected]. Al via intanto, venerdì alle 17 al Museo Etnografico, il ciclo di conferenze gratuite organizzate dai Servizi culturali della Spezia e il Circolo Il Porticciolo. Primo appuntamento, a cura di Rina Gambini, dal titolo ‘Le presenze femminili nella letteratura del Primo Novecento’, con un omaggio al coraggio e alla tenacia delle artiste alla ribalta letteraria in quel periodo. Info: 0187 727781.