Scuole chiuse a Spezia e provincia: ecco dove le lezioni sono sospese per allerta rossa

La Spezia, 27 gennaio 2025 – In conseguenza dell’allerta rossa per rischio idrogeologico, con piogge forti e possibile ingrossamento dei fiumi diramata da Arpal, molti sindaci della provincia della Spezia corrono ai ripari e chiudono le scuole. Lo fa anche lo stesso comune della Spezia: nel capoluogo sospese le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 28 gennaio. Il sindaco Peracchini ha emesso una specifica ordinanza.

"A causa dell’allerta arancione e rossa diramata dall’Arpal – dice il sindaco Peracchini – ho firmato due ordinanze per disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza dalle ore 15 di oggi e per la giornata di domani, martedì 28 gennaio, nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio G. Puccini ed i centri di formazione professionale”. A Spezia scatta anche “la sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi, la chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili, la chiusura degli ascensori pubblici, l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree giochi e nei cimiteri, la sospensione dei mercati ambulanti settimanali, la sospensione dei trenini turistici in esercizio nelle vie cittadine”.

Ma ecco un riepilogo dei comuni che chiudono le scuole in provincia della Spezia (elenco in aggiornamento)

Spezia, Lerici, Santo Stefano Magra, Castelnuovo Magra