Allerta meteo: alla Spezia chiuse tutte le scuole dall'infanzia all'università

La Spezia, 7 ottobre 2024 – In virtù dell'allerta meteo per i fenomeni temporaleschi previsti tra stasera e domani sera, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza dalle 20 di questa sera fino alla mezzanotte di domani, martedì 8 ottobre, nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli istituti tecnici superiori, il Conservatorio Puccini ed i centri di formazione professionale, la sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi, l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, al centro sportivo Montagna, nei giardini pubblici, nelle aree giochi e nei cimiteri, la sospensione dei mercati ambulanti settimanali, la sospensione dei trenini turistici in esercizio nelle vie cittadine, il divieto di transito a persone o mezzi in via Beghi, Sottopasso Cozzani località Terrazze e in via Caselli.

Disposta anche la chiusura di tutti gli istituti superiori della provincia.