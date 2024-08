Scuolabus pronti a partire. Prorogato il servizio Atc

Dal prossimo 16 settembre al suono della prima campanella i ragazzi delle scuole medie, elementari e dell’infanzia sarzanesi avranno garantito il servizio di trasporto scolastico. Da casa a scuola sul pullmino (e viceversa) come accaduto fino allo scorso giugno. Il Comune di Sarzana infatti ha infatti rinnovato, anche se fino a dicembre, il contratto già in essere con l’azienda di trasporti spezzina Atc Esercizio. Una proroga soltanto di quattro mesi in quanto, come specificato dalla determina comunale, il riassetto organizzativo delle aree dirigenziali dell’ente è entrato in vigore da metà luglio con l’arrivo in servizio del nuovo dirigente Federico Pierucci quindi non è stato possibile tecnicamente provvedere all’avvio di una procedura di affidamento pluriennale rispettando i termii di legge. Un contratto a lungo termine potrebbe essere però possibile con la scelta dell’affidamento in "house" come per altro avviene ad esempio nei Comuni della Spezia, Castelnuovo Magra e Santo Stefano Magra che con questa decisione si sono assicurati il servizio di tarsporto scuolabus per la durata di dieci anni con l’azienda dei trasporti spezzina. L’amministrazione comunale sarzanese invece tra le due opzioni, ovvero scegliere l’affidamento in house oppure aprire un bando di gara ha intrapreso una terza via. Quindi alla scadenza dell’affidamento del servizio, in questo caso lo scorso mese di giugno, ha provveduto a prorogare allo stesso gestore il servizio scolastico anche soltanto fino alla fine di dicembre. Difficilmente un servizio in corso d’opera poi potrà essere messo a gara e così alla ripresa dell’attività didattica a gennaio si procederà all’ulteriore proroga fino a giugno 2025 per completare l’anno scolastico.

Il costo complessivo dei servizi offerti i per il periodo 16 settembre-31 dicembre è pari a quasi 139 mila euro. Prevedendo quindi il trasporto andata e ritorno casa-scuola e eventuali trasferimento per le lezioni in palestre per gli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e parizalmente a integrazione dei servizi del traporto pubblico locale (autobus di linea) per le scuole medie inferiori.

Massimo Merluzzi