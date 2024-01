Peracchini: “No ad ulteriori tagli di organico nelle scuole spezzine”

La Spezia, 5 gennaio 2024 - La Provincia della Spezia, con una nota inviata dal presidente Pierluigi Peracchini, all’assessore regionale alla scuola, Simona Ferro, in relazione all’approvazione del 'Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e piano dell’offerta formativa 2024/2025', avvenuta con deliberazione del 28 novembre 2023 in sede di Consiglio regionale, preso atto che il testo del decreto legge n. 215/2023 del Governo italiano, recante disposizioni in materia di termini normativi (cosiddetto mille proroghe), consente alle Regioni di derogare, solo per l’anno scolastico 2024/2025, fino al 2,5% sulla riduzione delle dirigenze scolastiche oggetto delle procedure in corso, anche alla luce del fatto che l’ente spezzino ha adempiuto pienamente alle indicazioni regionali sulle dimensionamento scolastico (attraverso una deliberazione di indirizzo del Consiglio provinciale del 14 novembre 2023), ha indicato alla Regione Liguria, nel caso quest'ultima aderisca a questa deroga, la necessità che questa riduzione venga attuata per il territorio spezzino. Su questo l’ente si è detto disposto ad aprire un tavolo tecnico con la Regione per definire questa eventualità.

Nella stessa nota è stato anche evidenziato che il territorio spezzino, nel successivo processo di dimensionamento scolastico anche post proroga, dovrà comunque essere considerato già pienamente adempiente alle indicazioni di dimensionamento senza prevedere ulteriori tagli di dirigenti e successivi accorpamenti di istituti scolastici.