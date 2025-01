Scuola di Marinella, passo avanti. Consegnati i lavori alla ditta: "Il progetto Pinqua procede"

Un altro passo avanti del Progetto Pinqua. Sono stati consegnati ieri mattina alla ditta che si è aggiudicata l’intervento, i lavori di Urba5 (riqualificazione prestazionale e ambientale della scuola di Marinella), ormai pronti per essere realizzati. Dopo Urba 3 (intervento sulla passeggiata costiera accesso pedonale ovest, via Kennedy e via Brigate Partigiane, avvenuto a dicembre) e quello di due giorni di Urba1 (relativo alla realizzazione dei sottoservizi e alla sostituzione della pavimentazione del borgo con manto drenante), ecco la messa a terra di un altro tassello del mosaico di lavori ricompresi nel Progetto Pinqua (Programmi innovativi per la qualità dell’abitare) che, come noto, prevede un investimento complessivo di 15 milioni nella frazione di Marinella.

Con una determinazione del dirigente del settore tecnico, l’amministrazione comunale ha infatti preso atto della determinazione Ires Spa con la quale è stata aggiudicata congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del “Pinqua Borgo di Marinella Urba 5, riqualificazione prestazionale ed ambientale della scuola di Marinella“ alla ditta Edilizia Mangano Srl, con sede legale in Genova per un investimento complessivo di circa 600mila euro.

"Andiamo avanti con la messa a terra di un progetto straordinario – dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli – Con la consegna dei lavori di Urba5, che riguardano la riqualificazione della scuola della frazione, sono già tre i lotti di lavori che sono stati affidati. Nel caso specifico è nostra intenzione confrontarci con i genitori e i docenti della scuola per far sì che i lavori che verranno eseguiti possano, il più possibile, integrasi con l’attività didattica in corso. Andiamo avanti con il percorso di rilancio con un investimento da 15 milioni di euro intercettati con Regione Liguria, storico per Marinella".

A questo proposito lunedì 20 gennaio alle 16.15 si terrà un primo incontro presso il plesso di Marinella con le figure tecniche alle presenza della scuola, dei genitori e del quartiere per condividere i dettagli dell’intervento e le dinamiche del cantiere.