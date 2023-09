Scrittrice a 19 anni È uscito Fight Time

E’ uscito il libro di Alice Dotta, diciannovenne di Santo Stefano, ex studentessa del liceo scientifico sarzanese ’Parentucelli Arzelà’ ora iscritta a Design del prodotto e della comunicazione all’Università di Venezia. La sua grande passione per la scrittura coltivata da anni ha portato allo sviluppo di un manoscritto iniziato qualche anno fa e adesso completato con il titolo di Fight Time. "Il manoscritto, steso quando avevo quattordici anni – spiega Alice – mi sta aiutando a capire tramite il personaggio di Maxime cosa volessi allora dalla mia vita, e adesso, che ne ho diciannove, a metterlo in pratica. Si tratta quasi di un’autobiografia dal punto di vista sentimentale scritta durante il primo anno di liceo". Il libro racconta la storia di Maxime, un ragazzo con una vita difficile, senza l’amore dei suoi genitori. La sua esistenza cambia quando incontra Willow e Alyson, madre e figlia, che lo accolgono in famiglia. Ma un giorno Maxime scopre un segreto scioccante.